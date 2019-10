Crescimento económico da China é o mais baixo dos últimos 26 anos

Hoje às 07:56 Facebook

A economia chinesa cresceu, no terceiro trimestre do ano, ao ritmo mais lento dos últimos 26 anos, afetada pela guerra comercial com Washington e pela queda do consumo doméstico.

Entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 6%, um número ainda menor do que os 6,2% registados nos três trimestres anteriores, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

O comércio chinês tem sofrido com o aumento das tarifas dos Estados Unidos. No entanto, o maior impacto sobre o crescimento parece vir de dentro, com a queda da produção industrial e das despesas dos consumidores.