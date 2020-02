Criação de emprego estável com 240 milhões

Alexandra Figueira Hoje às 09:01 Facebook

Para apoiar o emprego estável e o empreendedorismo social, os fundos regionais europeus vão abrir concursos no valor de 240 milhões de euros.

Serão financiados todos os custos dos postos de trabalho a criar sem termo por micro, pequenas e médias empresas (PME) e por instituições de solidariedade (IPSS), para projetos de empreendedorismo social, disse ao JN Ana Abrunhosa, ministra da Coesão. No máximo, o financiamento suportará 3800 postos de trabalho e o objetivo é beneficiar os territórios urbanos de menor dimensão.

O programa "+CO3SO Emprego" será anunciado hoje, em Bragança, no âmbito dos primeiros cem dias do Governo, com António Costa. Serão abertos três avisos: um dedicado ao emprego em territórios urbanos; um segundo apenas para o interior do país; e um terceiro para IPSS com projetos de empreendedorismo social. Para todos, será financiado o custo de cada trabalhador, salário ou outras despesas obrigatórias, como a Taxa Social Única.