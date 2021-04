Crise: 30% das lojas correm o risco de fechar portas

Alfredo Teixeira * Hoje às 11:28 Facebook

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) ainda está a fazer uma avaliação do impacto global deste último confinamento no tecido comercial, mas avança que, no mínimo, "30% das lojas correm o risco de fechar".

Sobretudo quando os empresários e comerciantes que aderiram às moratórias tiveram de assumir os custos de funcionamento e as dívidas aos bancos. No Porto, assim como nas outras grandes cidades, muitas lojas encerraram de vez. Para as sobreviventes, um terceiro confinamento seria, por isso "desastroso", numa altura em que é visível a "devastação causada pelos últimos meses de portas fechadas".

