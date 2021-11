Delfim Machado Hoje às 08:13 Facebook

Fornecimento de matéria-prima e aumento dos custos de transporte e produção geram inflação histórica.

Há uma tempestade a afetar o setor do têxtil e vestuário que se vai refletir no aumento do preço do produto final no início do próximo ano. O custo de produção da roupa que vai chegar às lojas a partir de janeiro e fevereiro inflacionou 15% a 50%, resultante do aumento conjugado do custo da energia, do transporte, das matérias-primas e das interrupções na cadeia de fornecimento.