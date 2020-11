Crise já tirou quase 700 milhões aos lucros dos bancos

Elisabete Tavares JN/DV Hoje às 09:43 Facebook

O setor está a sentir a crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da pandemia, pelo que deixou de lado mil milhões de euros para perdas.

A soma já vai em 677 milhões de euros e o ano de 2020 ainda não acabou. É este o montante que a crise já retirou aos lucros de quatro dos maiores bancos em Portugal - Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp, Banco BPI e Santander Portugal.

O balanço dos nove meses de 2020 reflete o impacto nas contas do setor da Banca da crise provocada pelas medidas adotadas pelo Governo no âmbito da pandemia do novo coronavírus. Portugal seguiu a estratégia, adotada na maioria dos países, de impor um confinamento forçado à população em março deste ano. O país esteve em estado de emergência entre meados de março e o início de maio. Foi o suficiente para empresas fecharem e o desemprego disparar. Para ajudar as famílias e as empresas a lidar com a crise, o Governo e o setor financeiro criaram moratórias no crédito à habitação, ao consumo e ao setor empresarial.