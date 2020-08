CTT passam de lucros a prejuízos de 2 milhões de euros no primeiro semestre

JN/Agências Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Os CTT registaram no primeiro semestre deste ano prejuízos de dois milhões de euros, o que compara com lucros de nove milhões de euros em igual período de 2019, divulgaram esta quarta-feira os Correios de Portugal.

"O resultado líquido foi de -2 milhões de euros, que compara com +9 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, impactado pela evolução negativa do EBIT, parcialmente compensada pelo comportamento positivo do imposto sobre o rendimento do período", referem os CTT, em comunicado.

Nos primeiros seis meses do ano, os rendimentos operacionais ascenderam a 349,2 milhões de euros, uma redução de 1,6%, em termos homólogos, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os CTT referem que os rendimentos operacionais, no semestre em análise, cresceram "em todas as áreas de negócio, com exceção do correio e outros, significativamente afetado pela pandemia de covid-19".

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações [EBITDA] atingiu 33,4 milhões de euros, menos 28% do que um ano antes, "fortemente impactado pelo correio e outros" e o EBIT [resultado operacional] caiu 75,3% para 4,9 milhões de euros.