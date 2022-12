Custos elevados da gasolina dão gás aos carros a GPL

Nunca se venderam tantos carros a gás em Portugal. Para adaptar um usado é preciso ter paciência: oficinas têm lista de espera de um mês.

O preço de um litro de gasóleo ou gasolina (1,6 euros) dá para comprar quase dois litros de GPL (0,90 euros). A poupança é a razão que tem feito com que muitos portugueses optem agora por este combustível, que durante anos esteve envolto em vários mitos. A procura nota-se tanto nos concessionários de marcas que vendem carros novos a GPL, como nos instaladores que têm listas de espera de um mês.

Os preços a que a gasolina e o gasóleo chegaram nos últimos tempos fizeram com que cada vez mais pessoas ultrapassassem os receios sobre o GPL. De janeiro a novembro de 2022, a marca que mais aposta nos carros a gás em Portugal, a Dacia, vendeu 3603 veículos a GPL, uma variação homóloga de 85,6%. No total das marcas, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), venderam-se, até novembro, 4534 carros a GPL, mais 1718 do que em igual período no ano passado. Apesar de nunca se terem vendido tanto veículos a GPL, estes representam menos de 3% do mercado automóvel nacional.