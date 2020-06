David Neeleman agradece "muito" apoio do Estado à TAP e garante empenho dos privados

Hoje às 11:13 Facebook

O acionista da TAP David Neeleman garantiu, esta segunda-feira, o "empenho dos privados" no futuro da companhia, agradecendo "muito" o empréstimo de emergência do Estado português e afirmando aceitar a entrada imediata deste na Comissão Executiva da empresa.

"Apesar de não ter sido essa a nossa proposta, agradecemos muito o apoio do Estado português através de um empréstimo de emergência à TAP e aceitamos obviamente as medidas de controlo da utilização desse empréstimo", afirma Neeleman numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

Após "meses de silêncio", o empresário justifica esta tomada de posição com a necessidade de "rejeitar as declarações sobre o empenho dos privados no futuro da TAP", garantindo que estes estão "disponíveis para aceitar a participação do Estado na Comissão Executiva imediatamente e mesmo antes de uma eventual capitalização do empréstimo".

"Estamos também disponíveis para capitalizar os nossos créditos na companhia no momento da aprovação do plano de reestruturação que será negociado com a Comissão Europeia", acrescenta.

Na nota enviada à Lusa, Neeleman diz ter "optado pelo silêncio nos últimos meses por estar concentrado em ajudar a Comissão Executiva da TAP a trabalhar para encontrar soluções nesta fase muito complexa relativamente ao futuro da TAP".

"No entanto, e porque há limites, não posso deixar de rejeitar as declarações sobre o empenho dos privados no futuro da TAP", sustenta.

"O nosso empenho -- garante - é o mesmo de 2015, quando ganhámos a privatização e salvámos a TAP de uma situação de insolvência, e após cinco anos de trabalho muito duro transformámos a TAP numa companhia renovada, de maior dimensão e preparada para o futuro. Continuamos a acreditar na TAP apesar desta enorme crise que afetou toda a economia e em particular o setor da aviação".

Segundo David Neeleman -- que com Humberto Pedrosa, através da Atlantic Gateway, detém 45% da TAP -- "desde o início da crise a equipa executiva tem trabalhado noite e dia em conjunto com os fornecedores, tendo negociado e obtido apoios importantes na ordem de centenas de milhões de euros".

"O nosso foco não é apenas garantir que a TAP sobreviva, mas que recupere a rota de crescimento que vinha percorrendo e que prospere para que possamos cuidar dos nossos trabalhadores e clientes", defende.

Neeleman recorda que a TAP precisa "da ajuda do Estado Português" tal "como todas as outras companhias aéreas na Europa" e afirma que "todo o investimento feito pelo Estado" na empresa "tem um retorno garantido, multiplicado por muitas vezes".

Isto para além de "um significativo impacto na economia portuguesa, quer pela estabilidade económica" dos trabalhadores da companhia e da respetiva "cadeia de valor de fornecedores e parceiros portugueses", como pelos "milhões de visitantes" que anualmente transporta para Portugal.

"A TAP é muito importante para o País e estou certo que o Governo português saberá respeitar os compromissos assumidos com quem acreditou e transformou a companhia", afirma.

Na passada quinta-feira, o ministro das Infraestruturas disse confiar no Conselho de Administração da TAP para fazer o plano de reestruturação da companhia, mas considerou que "o atual CEO [Antonoaldo Neves] da TAP valoriza em demasia a briga".

Numa entrevista ao 'podcast' "Política com Palavra", do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos disse que lhe faz "muita confusão que o CEO de uma empresa que está de mão estendida ache que se possa relacionar com o Estado" desta maneira.

"Como se nos estivessem a fazer um favor", criticou o governante.

Dois dias antes, na terça-feira, o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, admitiu que a Comissão Executiva da transportadora está disponível para aceitar um membro indicado pelo Estado, que atualmente só está presente no Conselho de Administração.

Antonoaldo Neves, que falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, sublinhou não ver "qualquer problema" que o Estado, enquanto acionista da TAP, esteja também representado na Comissão Executiva, considerando até uma opção "produtiva".

O ministro acrescentou ao 'podcast' do PS que viu as declarações de Antonoaldo Neves com "alguma perplexidade", já que quem "vai fazer a injeção" de capital na empresa é o Estado português, logo, não "era a atual Comissão Executiva que estaria a fazer um favor ao demonstrar disponibilidade para aceitar um membro da Comissão Executiva".

Pedro Nuno Santos disse, no entanto, que o importante, "nesta fase", é "garantir o que se faz a cada cêntimo" que vai ser injetado na TAP e que o sistema de controlo e de monitorização que foi proposto "é muito mais eficaz do que simplesmente ter um membro numa Comissão Executiva" onde o Estado não seria maioritário.

A Comissão Europeia aprovou em 10 de junho um "auxílio de emergência português" à companhia aérea TAP, um apoio estatal de 1.200 milhões de euros para responder às "necessidades imediatas de liquidez" com condições predeterminadas para o seu reembolso.

Uma vez que a TAP já estava numa débil situação financeira antes da pandemia de covid-19, a empresa "não é elegível" para receber uma ajuda estatal ao abrigo das regras mais flexíveis de Bruxelas devido ao surto, que são destinadas a "empresas que de outra forma seriam viáveis".

Aos deputados, Antonoaldo Neves disse que não esperava "nada menos do que uma Comissão Europeia extremamente dura" nas contrapartidas exigidas à companhia aérea pelo auxílio que vai receber e lamentou não ter sido dado à TAP auxílio estatal em forma de garantias, para pagamento de empréstimos com os bancos privados.

O presidente executivo considerou mesmo "injusta" a decisão da Comissão Europeia de não permitir que a TAP recorra ao mecanismo especial de apoio às companhias aéreas, no contexto da pandemia de covid-19, por considerar que a transportadora que lidera estava já com problemas antes do surto.

O presidente executivo também disse ser "óbvio" que a TAP não tem condições para pagar o empréstimo que vai receber de até 1.200 milhões de euros e que quer apresentar o plano de reestruturação em três meses.