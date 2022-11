DECO lança simulador para renegociar crédito à habitação

JN Hoje às 12:11 Facebook

A DECO lançou uma ferramenta online para simular as variações do crédito à habitação para os consumidores.

A plataforma calcula o melhor banco simulando o pagamento das prestações para as diferentes taxas: taxa variável, fixa ou mista, apresentando aos consumidores as propostas mais vantajosas.

Para que o cálculo seja feito, têm de ser apresentados dados como o valor do imóvel, o capital em dívida, o prazo remanescente e a prestação atual. Com base nessa informação são calculadas as três melhores opções no mercado.

O Conselho de Ministros aprovou um diploma que define as situações em que a renegociação do empréstimo deve ocorrer e o leque de soluções possível para mitigar o impacto da subida das taxas de juro no rendimento líquido das famílias com créditos.