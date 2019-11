DECO recebe 745 denúncias de plástico a mais e leva empresas a reagir

Zulay Costa Hoje às 13:35 Facebook

Bananas, pepinos, pimentos e outros produtos frescos com casca envolvidos em plástico, croissants, donuts e mais alimentos para levar em caixas de plástico, produtos encomendados online que chegam em embalagens desproporcionais e com uma quantidade exagerada de plástico. Estas são algumas das denúncias recebidas pela DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, no âmbito da campanha "#plásticoamais".

Em cerca de quatro meses, a associação de defesa do consumidor recebeu 745 denúncias de todo o país e 90 contributos para a campanha, que visaram 70 empresas. A maioria referem-se a produtos frescos (41,05%), mercearia (19,35%), lacticínios (5,36%) e Take Away (6,14%) especifica a DECO, que hoje divulga os dados. Cinco mil consumidores estiveram envolvidos, através das redes sociais e email, promovendo a iniciativa e sensibilizando para o problema.

"Tivemos um número expressivo de denúncias, que mostra que os consumidores estão preocupados com esta questão e tentaram demonstrar, através da DECO, às empresas, que não querem tanto plástico no seu dia-a-dia, e nas suas compras", diz Andreia Almeida, da DECO.

Os consumidores enviaram imagens e relato dos casos e a associação encaminhou as situações para as empresas responsáveis, desde supermercados a retalhistas ou produtores. "Pedimos esclarecimentos, a razão pelo qual estava a ser usado o plástico e que medidas estavam a ser implementadas no sentido de reduzir, retirar ou alterar aquela situação", explica Andreia Almeida.

Das empresas visadas nas denúncias, obtiveram "200 respostas positivas", especifica a jurista. "Algumas já estavam a criar planos ou a analisar soluções e práticas alternativas. Outras, por força das denúncias e das fotografias dos consumidores, iam fazer alterações", disse. Os outros casos e novas denúncias continuarão a ser acompanhadas pela associação que está disponível para continuar a receber.