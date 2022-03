Défice cai para 2,8% do PIB no ano passado

Luís Reis Ribeiro (JN/DV) Hoje às 11:11, atualizado às 11:26 Facebook

O défice das Administrações Públicas, em contabilidade nacional, caiu para 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, abaixo da meta oficial do Governo, depois de ter disparado para 5,8% em 2020.

O ministro das Finanças, João leão, anunciou esta sexta-feira que o Governo vai entregar hoje o Programa de Estabilidade, na Assembleia da República. Leão está de saída, sendo substituído por Fernando Medina na próxima legislatura, mas antes ainda calculou as perspetivas económicas e orçamentais até 2026, prevendo que economia portuguesa deverá crescer 5%, em 2022, e 3,3, em 2023. Até 2026, de acordo com o Programa de estabilidade, a estimativa é que o produto interno bruto (PIB) acelere mais de 2%.

A previsão para 2022 representa, ainda, uma revisão em baixa por parte das Finanças, que antes apontava para um crescimento de 5,5% do PIB. Há três semanas, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a economia nacional tinha crescido 4,9%, em 2021. Na quinta-feira, o banco de Portugal previu um crescimento de 4,9% para este ano.

"As expectativas são positivas para os próximos dois anos. Para 2022 e 2023 estima-se a continuação de uma forte recuperação económica pós-pandémica com um crescimento previsto, este ano, de 5% e 3,3% em 2023", afirmou João Leão, em conferência de imprensa. A estimativa de evolução do PIB foi justificada por Leão com o "início da recuperação pós-pandemia" e com o "impulso" do Programa de Recuperação e Resiliência.

Os novos cálculos do executivo, contidos no 2022-26, apontam ainda para uma melhoria do PIB de 2,6%, em 2024 e 2025, e 2,5% em 2026.

Já quanto ao défice orçamental, Leão prevê 1,9% para 2022, um valor também reportado pelo INE antes da conferência de imprensa. Em 2021, o défice foi de 2,8%.

Quanto a 2023 e 2024, a previsão é de 0,7%. Para 2025, o ministro das Finanças aponta para um saldo 0%, sendo que em 2026 estima um excedente orçamental de 0,1%. A concretizar-se a previsão para 2026, o executivo de António Costa repetirá o feito de 2019 no último ano da nova legislatura, que arranca em abril.

Relativamente ao rácio da dívida pública. As contas do governo apontam para um rácio de 120,8% do PIB em 2022; 115,4% em 2023; 110,1% em 2024; 106% para 2025; e 101,9% em 2026.