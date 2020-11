Défice explode mas Fisco tem 200 milhões para cobrar pós-covid

Luís Reis Ribeiro Hoje às 07:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O défice público acumulado entre janeiro e outubro deste ano subiu de forma muito violenta face aos mesmos dez meses de 2019. Mas parte do agravamento são impostos que não foram cobrados agora, que o serão mais tarde, eventualmente depois de terminar a pandemia.

De acordo com cálculos do JN/Dinheiro Vivo a partir dos dados atualizados da execução orçamental, estamos a falar em quase 200 milhões de euros de receita fiscal adiada temporariamente, ou talvez muito mais, dependendo do que for possível cobrar às empresas em termos de pagamentos por conta, por exemplo.

O défice global das contas públicas portuguesas cresceu de forma explosiva entre outubro de 2019 e outubro deste ano. Segundo o Ministério das Finanças, "a execução orçamental em contabilidade pública apresentou um défice de 7198 milhões de euros até outubro, o que representa um agravamento de 8197 milhões de euros face ao período homólogo". Ou seja, há precisamente um ano, as contas eram excedentárias, havia mais receita do que despesa nos cofres. No entanto, a pandemia veio arrasar com estes resultados. O Estado teve de intervir com medidas para tentar segurar as empresas e preservar empregos, o que fez disparar a despesa.