Deficiência: privados já estão a contratar ao abrigo de quotas

Erika Nunes Hoje às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Agência de Emprego para pessoas deficientes deverá arrancar no início do mês de maio com a ambição de chegar a todo o país.

Nos primeiros dois meses deste ano, já foram apresentadas propostas de contratação de 334 pessoas com deficiência em empresas privadas de média ou grande dimensão, ao abrigo da lei das quotas, em vigor desde 2020. No início do próximo mês, deverá avançar a agência de emprego para deficientes, para já em Lisboa, mas com ambição de chegar a todo o país. Portugal preside, hoje e amanhã, à Conferência de Alto Nível sobre a Estratégia Europeia para os Direitos das Pessoas com Deficiência e a secretária de Estado que tutela a área está otimista na estratégia nacional.

"A Estratégia Nacional para a Inclusão para as Pessoas com Deficiência (ENIPD) 2021-25 não vai resolver todos os problemas", admitiu a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. "Mas, se houver mais pessoas com vida independente, com menos insegurança económica ou que conseguiram emprego, vou ficar feliz e vou saber que estamos no bom caminho", resumiu Ana Sofia Antunes, em entrevista ao JN.