Deputados do PS dão "total apoio" a Centeno e à proposta orçamental

Os deputados do PS deram esta quinta-feira "total apoio" ao ministro das Finanças, Mário Centeno, e à sua proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), segundo o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia.

Mário Centeno marcou presença na habitual reunião do grupo parlamentar do PS, no parlamento, tendo chegado às 11.15 horas ao auditório António Almeida Santos, de onde saiu pelas 13.22 horas, sem prestar quaisquer declarações.

"Essa reunião serviu para que os deputados do PS demonstrassem total apoio a este OE2020", vincou João Paulo Correia, nos passos perdidos do parlamento.

Para o deputado socialista, "este orçamento reflete os compromissos eleitorais do PS, apresentados aos eleitores nas últimas eleições legislativas, e espelha também aquilo que foi o programa de Governo apresentado há semanas na Assembleia da República", além de manter, aprofundar e desenvolver "aquilo que foram as grandes conquistas da anterior legislatura - recuperação de rendimentos, direitos sociais e boas políticas que conduziram o país ao crescimento económico".

"A grande prioridade deste orçamento é a saúde. O investimento que o Governo prevê no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o próximo ano vai ao encontro ao desejo do PS, grupo parlamentar e deputados, e passa por aumentar o número de cirurgias, de consultas, ter mais centros de saúde e unidades de saúde familiares, ou seja, melhorar o funcionamento do SNS, que é o desejo de todos os portugueses", continuou João Paulo Correia.

O vice-presidente da bancada socialista destacou que, "em 2016, o serviço da dívida representava o mesmo que o SNS - oito mil milhões de euros", mas, "hoje, o serviço da dívida custa seis mil milhões de euros e o SNS custará no próximo ano, com o reforço, 10 mil milhões de euros".

"Este caminho foi conquistado com uma política de consolidação orçamental e boas contas públicas, que permitiu que Portugal conseguisse poupar, ano após ano, centenas de milhões de euros em juros da divida pública e essa poupança foi toda ela canalizada para o SNS", congratulou-se.

O parlamentar socialista declarou ainda que o OE2020 "também reforça as políticas de transportes", designadamente "investimento em infraestruturas e aquisição de material circulante".

Outra grande prioridade sublinhada por João Paulo Correia foi a habitação, que "viu a sua dotação orçamental reforçada para que se consiga cumprir o grande objetivo de, nos 50 anos do 25 de Abril", não haver "nenhuma família em Portugal que viva numa habitação indigna".