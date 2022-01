Descarbonizar o transporte público custa 2,6 mil milhões

Ilídia Pinto (JN/DV) Hoje às 10:00 Facebook

É o preço a pagar para substituir os 5633 autocarros em operação no país por veículos não poluentes.

É possível descarbonizar o transporte público rodoviário urbano em Portugal em 14 anos, com um custo total de 2,6 mil milhões de euros. Metade deste valor corresponde ao gasto normal de renovação da frota com a compra de veículos convencionais, a combustão, o que significa que o custo efetivo da descarbonização seria de 1,3 mil milhões, distribuídos ao longo dos 14 anos. Durante este período seriam evitadas quatro milhões de toneladas de emissões de CO 2 . As conclusões são do estudo "CleanBusPT", da Fundação Mestre Casais, que defende que o Estado contribua com 770 milhões, correspondente a 65% desta parcela. "São condições perfeitamente suportáveis para o Estado português e para os operadores", defende José Gomes Mendes, um dos autores e ex-secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade.

O trabalho, realizado em parceria com Paulo Ribeiro, professor da Universidade do Minho, começa por caracterizar o setor do transporte público rodoviário urbano, concluindo que existem hoje 5633 veículos em operação, com uma idade média de 16 anos, 24% dos autocarros em serviço têm mais de 21 anos. Há alguns com 35 e 36 anos.