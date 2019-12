Descida do IVA da luz terá em conta agregado familiar

Alexandra Figueira Hoje às 21:05 Facebook

Em dois anos, novos edifícios de grande dimensão terão redes para água potável e reutilizada. Benefícios fiscais, até mil euros, voltam para os painéis fotovoltaicos; juntam-se as bombas de calor.

O número de pessoas a viver na mesma casa será tido em conta na descida do IVA da eletricidade. Os escalões de consumo de luz "serão pensados de acordo com a capitação, o número de membros do agregado familiar", assegurou ao JN João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Para racionalizar o uso da eletricidade e beneficiar as famílias com menores recursos, António Costa já pediu a Bruxelas autorização para reduzir o IVA cobrado às famílias com consumos baixos. E Centeno inscreveu no Orçamento do Estado (OE) uma autorização legislativa nesse sentido.