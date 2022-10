Desconto do ISP mantém-se em outubro

Mónica Costa (JN/DV) Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério das Finanças informa, em comunicado, que a taxa de carbono vai continuar suspensa até ao final do ano.

O Governo vai manter as medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis durante o mês de outubro.

Conforme tem vindo a ser renovado mensalmente, no decorrer do próximo mês mantém-se o desconto do ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) "equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%", informa o Ministério das Finanças em comunicado.

PUB

Segundo o ministério liderado por Fernando Medina, e "tendo em conta a evolução recente de descida do preço do gasóleo e da gasolina", as medidas vão culminar numa atualização do desconto do ISP em cerca de 0,1 cêntimos por litro de gasóleo e 4,4 cêntimos por litro de gasolina.

Assim, e de acordo com as medidas em vigor, "a diminuição da carga fiscal é de 28,3 cêntimos por litro de gasóleo e 26,2 cêntimos por litro de gasolina".

A taxa de carbono vai continuar suspensa até ao final do ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia