Desconto na eletricidade será feito nas faturas emitidas a partir de hoje

O apoio extraordinário ao consumo de energia elétrica que visa ajudar as famílias no atual período de confinamento, decretado a 15 de janeiro, vai começar a ser refletido nas faturas emitidas a partir de hoje. Isto, porque o Governo deu 15 dias à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos para operacionalizar a medida, que ficou pronta a 29 de janeiro e foi publicada no site da instituição no início deste mês.

Só agora os comercializadores de energia aplicarão o desconto a todos os consumidores domésticos com potência contratada até 6,9 kVA durante 15 dias. Os clientes com tarifa social terão um adicional de 15 dias, incidindo o desconto até 13 deste mês (sábado).

Só Índice sobre potência