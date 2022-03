Descontos na tarifa social anulados pelos aumentos na eletricidade

Consumos só ficam um cêntimo abaixo dos valores sem subsidiação e potência subiu.

A mudança na fórmula de descontos da tarifa social, este ano, por decisão da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), implica aumentos de preços na fatura da luz para a maioria das 768 mil famílias beneficiárias do apoio.

No cenário calculado pelo JN, com base nos consumos médios de quem tem tarifa social, indicados pela ERSE, para a potência de 6,9 kva e energia simples, estes consumidores vulneráveis só estão protegidos dos aumentos em 2022 em duas das comercializadoras do mercado livre ou na SU Eletricidade (tarifa regulada).