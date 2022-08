Descontos nas multas aumentam receita da ASAE em 15%

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) arrecadou mais 15,5% de receita com coimas, no primeiro semestre deste ano, depois de os valores já terem crescido 18% no ano passado face ao ano anterior.

A entrada em vigor, há um ano, do novo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE) agilizou operações e deu maior eficácia aos processos, nomeadamente oferecendo desconto nas coimas a quem fizer o pagamento voluntário. Esta modalidade duplicou aderentes no primeiro semestre deste ano, permitindo encerrar uma em cada três operações quando tal só acontecia a 6,3% dos processos em 2020.

"O RJCE agrupou 179 diplomas que estavam dispersos e consagrou uma reforma estrutural que era urgente, até devido a algum sentimento de impunidade de vigorava nos ilícitos económicos", resumiu Pedro Portugal Gaspar. O inspetor-geral da ASAE faz um balanço positivo do primeiro ano do diploma que agrupou contraordenações, regulou coimas, facilitou a atividade operacional dos inspetores e, entre outras vantagens, acelerou os processos de contraordenação.