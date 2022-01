Desempregados inscritos aumentam após oito meses a descer

JN/Agências Hoje às 11:54 Facebook

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 0,6% em dezembro, face a novembro, interrompendo um ciclo de oito meses consecutivos de descidas, e diminuiu 13,5% em termos homólogos, informou o IEFP.

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no fim de dezembro estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 347.959 desempregados, mais 0,6% do que em novembro (+2.075 pessoas) e menos 13,5% que em dezembro de 2020 (-54.295 pessoas).

De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "é habitual existir um aumento do desemprego registado entre novembro e dezembro - desde 2008, isso ocorreu em 10 anos num total de 14".