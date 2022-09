Desempregados sobem no verão em 100 concelhos do Norte e Centro

Aumento do turismo e falta de mão de obra em diversos setores não contribuiu, como há um ano, para a sazonalidade do trabalho.

No final de agosto deste ano, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) contava com mais desempregados inscritos em 100 municípios do Norte e do Centro, face ao final do mês de junho. A maioria destes concelhos terá ignorado a crise de mão de obra que assola o país, uma vez que nem no pico do verão conseguiu empregar mais de 157 mil pessoas desempregadas em agosto, ao contrário da tendência de diminuição no mesmo período do ano passado.

Os economistas admitem que aqueles valores podem indiciar o começo da recessão em regiões onde o tecido económico é menos dependente do turismo. Só no Algarve houve menos desempregados em todos os concelhos, tendência que se inverte, historicamente, no outono.