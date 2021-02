Desempregados suplicam pelo prolongamento de apoios

João Queiroz Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Quem esgotou o direito ao subsídio social de desemprego em dezembro não tem direito a esta

prestação em 2021. Nova modalidade pode ser pedida a partir de segunda-feira por via online.

Ficaram sem trabalho antes ou durante a pandemia e esgotaram, no ano passado, todos os apoios ao desemprego. O apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, uma nova prestação destinada a quem esteja em situação de desproteção económica e que pode ser requerida a partir de segunda-feira e até dia 14 no site da Segurança Social. Vai demorar a chegar. Muitos não receberam qualquer ajuda em janeiro. Desesperados, sem saber como pagar a renda, água, luz ou alimentação, suplicam pelo prolongamento dos apoios sociais.

Esperavam que, na quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Trabalho, fosse debatido o projeto de resolução do Bloco de Esquerda (BE) que recomenda ao Governo o alargamento da prorrogação excecional do subsídio de desemprego por seis meses. Em causa pessoas que deixaram de ter direito a este apoio em dezembro e que não são abrangidas pelo subsídio social de desemprego, já que o Orçamento do Estado exclui quem não teve acesso àqueles apoios em janeiro. "São milhares de pessoas que ficam de fora", alerta o BE.