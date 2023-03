Desemprego aumentou em quase cem concelhos

Delfim Machado Hoje às 08:03, atualizado às 08:15 Facebook

Casos mais críticos estão nas regiões do Algarve e de Lisboa. Sintra ganhou 2600 desempregados.

Um em cada três concelhos de Portugal Continental ainda não recuperou o emprego perdido desde 2019, o último ano sem pandemia de covid-19. A faixa litoral entre Lisboa e Leiria e o Algarve são as regiões que perderam mais emprego. Numa altura em que a taxa de desemprego a nível nacional começa a aumentar, os especialistas anteveem uma subida ligeira este ano.

A maioria dos concelhos de Portugal Continental tem menos desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) do que no último ano antes da pandemia. Ainda assim, segundo os dados do IEFP, compilados pela Pordata, há 93 concelhos onde o desemprego aumentou, na comparação da média anual de 2019 e de 2022.