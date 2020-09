Desemprego cresceu acima de 51% em 51 concelhos

Erika Nunes, Paulo Lourenço e Madalena Ferreira Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Em agosto, mês que era o pico do turismo, 13 municípios algarvios duplicaram número de pessoas sem trabalho.

Agosto era o pico da época alta e, tradicionalmente, aquele em que havia menos desemprego. A pandemia inverteu a tendência: o desemprego cresceu 560% em Albufeira e mais do que duplicou em 12 outros concelhos da região, ficando acima de 50% em 51 municípios do país. Só 19 conseguiram ter variações positivas face a agosto de 2019. O turismo e os serviços associados são os setores mais afetados e as soluções de curto prazo podem passar pela reconversão do emprego.

Os números do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) relativamente ao mês de agosto colocam dez concelhos do Algarve no "top 10" dos que tiveram maior agravamento do desemprego naquele que deveria ser o mês mais produtivo para a região. Ainda que, em valor absoluto, os concelhos com maior número de desempregados se mantenham em Lisboa e arredores, o agravamento registado no Algarve tem o peso acrescido pela sazonalidade de toda a economia.