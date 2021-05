Desemprego cresceu duas vezes mais em Lisboa do que no Porto em ano de pandemia

Paulo Ribeiro Pinto (DV/JN) Hoje às 07:58 Facebook

Dados dos centros de emprego mostram que concelhos da região da capital estão pior do que há um ano, quando o país entrou no primeiro confinamento geral.

Um ano depois do primeiro confinamento geral do país, o concelho de Lisboa atingiu em abril deste ano um aumento de 37,5% no desemprego registado nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). São mais sete mil pessoas do que em abril de 2020, primeiro mês completo de confinamento do país e quando começaram a sentir-se os impactos da pandemia no mercado de trabalho.