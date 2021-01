Desemprego em Espanha em 2020 sobe para 16,1%

JN/Agências Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A taxa de desemprego em Espanha subiu 2,35 pontos percentuais durante 2020, para 16,1%, devido ao impacto da pandemia de covid-19, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas espanhol.

O país terminou 2020 com um mercado de trabalho que tem menos 622.600 empregos e mais 527.900 desempregados.

Apesar do mau ano para o emprego causado pela pandemia, no quarto trimestre a evolução foi favorável em relação ao anterior, com mais 167.400 pessoas ocupadas, passando a ter um total de 19,34 milhões de pessoas com trabalho, e menos 3.100 desempregados, que agora são 3.719.800.

Em termos anuais, a população ativa foi reduzida em 94.700 pessoas, que deixaram de trabalhar e não procuram trabalho, o que explica porque é que a destruição de empregos tem sido maior do que o aumento do desemprego.