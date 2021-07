Desemprego jovem subiu quatro vezes acima da média do país

Delfim Machado Hoje às 07:01 Facebook

Os mais novos foram os mais afetados pela pandemia. Há menos 100 mil empregados e 261 mil inativos, mas o Governo está a preparar o reforço dos apoios à contratação.

A geração mais qualificada de sempre em Portugal é, também, a que tem maiores dificuldades em aceder ao mercado de trabalho. O efeito da pandemia no desemprego foi quatro vezes superior entre os jovens, o número de inativos disparou e o objetivo da emancipação continua adiado. O Governo vai reforçar os apoios à contratação de jovens.

No intervalo correspondente ao primeiro ano de pandemia, entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro de 2021, o crescimento da taxa de desemprego entre os jovens foi de 22,3% até aos 24 anos e de 24,7% até aos 34 anos, quatro vezes superior ao aumento da taxa de desemprego total (5,9%). Há menos 100 mil jovens empregados do que no início da pandemia e os inativos já são 261 mil.