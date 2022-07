Desigualdade na fatura da água é maior nos distritos de Bragança e do Porto

Ranking dos tarifários encontrou diferenças de centenas e euros entre concelhos vizinhos. Gondomar contesta último lugar.

Os distritos do Porto e de Bragança são aqueles onde há maior desigualdade entre concelhos na fatura da água. A conclusão é do ranking da água da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) que é apresentado hoje e comparou os tarifários dos 308 concelhos de Portugal. O município com maior equidade é São Vicente, na Madeira, e o último do ranking é Gondomar, que contesta as conclusões.

As famílias numerosas continuam a ser discriminadas no acesso à água em função do agregado familiar e do concelho onde vivem. A 7.ª edição do estudo comparativo dos tarifários de abastecimento de água de Portugal demonstra que no distrito do Porto a discriminação é maior, pois tem um índice de equidade pior.