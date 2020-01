Despedidos da Banca viram-se para o imobiliário a recibos verdes

Delfim Machado Hoje às 10:03 Facebook

O número de funcionários no imobiliário mais do que duplicou desde 2012 e a maioria provém do setor financeiro, sobretudo dos bancos. Estão a recibos verdes num negócio que dá sinais de desaceleração.

A confirmarem-se os alertas do Banco de Portugal, o contágio pode atingir toda a economia nacional.

Não há dados oficiais sobre o número de trabalhadores - a maioria a recibos verdes e outros em part-time - mas as duas principais associações do setor avisam que o mercado não dá para todos e pode já ter gente a mais.