Dezenas de clientes em fila para mudar contrato de gás

Dezenas de pessoas acorreram, na quinta-feira, à loja da EDP Universal, no Porto, para mudar para a tarifa regulada do gás natural, um dia após o decreto-lei que permite essa alteração ter entrado em vigor.

Esta é a única loja física do grupo EDP em todo o país onde é possível realizar a mudança contratual para o regime regulado e, com apenas dois funcionários, os clientes estiveram muito tempo à espera. O descontentamento reinava entre os cerca de 20 consumidores.

"Estou há duas horas à espera e nem sei se vou ser atendido", lamentou Alfredo Dias, que aguardava na rua à porta do espaço comercial da EDP Universal. "A porta está fechada, ninguém entra", relatou, visivelmente incomodado com a capacidade de resposta do comercializador de gás.

Indignado, Humberto Barbosa entende que estas limitações no atendimento aos clientes que pretendem mudar de tarifário são um "impedimento" para a passagem dos consumidores para o mercado regulado. "O Estado tem de fazer alguma coisa para mudar a situação. Em vez de colocarem dois funcionários para atender 50 pessoas, o que vai ser impossível cumprir durante o dia de hoje, ponham dez funcionários e um horário alargado para puderem dar resposta a toda a gente", propõe.

Para servir 30 mil pessoas

Fonte oficial da EDP Gás SU (Serviço Universal) explicou, ao JN, que detém uma loja física no país, porque, neste momento, serve 30 mil clientes. No mercado regulado, as empresas possuem áreas de concessão, que correspondem a microrregiões do mapa de Portugal. E como a EDP serve os clientes que estão concentrados a Norte, tem apenas esse espaço.

José Mota, natural de Valongo, teve de deslocar-se ao Porto para efetuar a alteração de contrato. Entende que devia haver mais disponibilidade de espaços de atendimento por parte dos comercializadores.

Os clientes, que esta quinta-feira falaram com o JN, expressaram, ainda, o descontentamento pela falta de informação relativa à documentação necessária para a alteração da tarifa. Quem quiser fazer essa mudança, terá de apresentar a última fatura do gás e o cartão de cidadão. Se for necessária a mudança de residência, o cliente deve possuir, ainda, o comprovativo de residência fiscal.