Covid-19 Estamos On. Site do Governo está em baixo

Com o anúncio de novas medidas, o site de Governo que indica os 121 concelhos com mais restrições ficou em baixo.

As novas regras anunciadas este sábado por António Costa atingem cerca de 70% da população residente em Portugal, num total de 121 concelhos e incluem confinamento (numa modalidade menos intensa do que aconteceu em abril), além de teletrabalho obrigatório e restrições no comércio.

O site do Governo dedicado à pandemia inclui logo a abrir um mapa onde é possível verificar os concelhos que ficam já dia 4 de novembro com as novas medidas, mas o seu acesso está com vários problemas. Ou não funciona, ou não abre de todo, o que poderá estar relacionado com o aumento de visitas.

O site é o ​​​​​​​https://covid19estamoson.gov.pt.