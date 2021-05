Erro das Finanças obriga contribuintes a devolver reembolsos do IRS

Dinheiro Vivo Hoje às 09:27 Facebook

Contribuintes da categoria B com contabilidade organizada terão de devolver reembolsos do IRS, depois de ter sido detetada a existência de um erro de leitura do sistema informático do Fisco que gerou reembolsos mais generosos para aqueles contribuintes.

O erro foi detetado pelos serviços no final da passada semana e foram suspensas as liquidações de declarações com anexo C, relativo à contabilidade organizada.

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) promete notificar as novas liquidações, já corrigidas, até final do mês.

A notícia é avançada na edição desta quarta-feira do Jornal de Negócios. Segundo o jornal, o Fisco não levou em linha de conta a totalidade dos rendimentos declarados por aqueles contribuintes. Devido ao erro, no momento de calcular o imposto a pagar, a fatura era muito mais favorável aos contribuintes em causa.

