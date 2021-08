Fisco obrigado a manter desconto de 75% no imposto de híbridos importados

Dinheiro Vivo Hoje às 11:05 Facebook

A Autoridade Tributária foi condenada a devolver 2631,73 euros a um cidadão estrangeiro residente no Algarve, o que corresponde a 75% do Imposto sobre Veículos cobrado por um carro híbrido plug-in importado em 2021.

Um contribuinte ganhou um caso inédito, após o tribunal arbitral ter condenado o fisco a devolver 75% do Imposto sobre Veículos (ISV) cobrado por um carro híbrido plug-in importado em 2021.

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo jornal Público, que adianta que a decisão pode ter implicações na importação de veículos daquele segmento.

A Autoridade Tributária terá de devolver mais de 2631,73 euros a um cidadão estrangeiro residente no Algarve. O tribunal arbitral condenou o fisco a pagar também juros indemnizatórios.

O proprietário do veículo tinha pagado 100% do ISV mas contestou a liquidação argumentando que, sendo a primeira matrícula de 2019, deveria ter direito a um desconto de 75% no ISV, conforme era a regra em vigor até 31 de dezembro de 2020.

Se o fisco não recorrer, o acórdão transitará em julgado em meados de setembro, devido às férias judiciais.

