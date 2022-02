Governo deverá aprovar esta quinta venda da Efacec à DST

Dinheiro Vivo Hoje às 21:56 Facebook

A venda da Efacec ao grupo DST vai a Conselho de Ministros amanhã, quinta-feira, avança o jornal ECO.

Mais de um ano e meio depois da nacionalização da empresa o Governo deverá aprovar a venda da Efacec à DST no Conselho de Ministros de amanhã. Segundo o jornal ECO, a conclusão do processo acontece depois de o Banco de Fomento e o grupo DST terem chegado a acordo quanto aos termos de uma linha de crédito de cem milhões de euros para fazer face à dívida da empresa.

Depois da aprovação em Conselho de Ministros, o negócio terá ainda de passar pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, devendo estar concluído apenas em junho.

A Efacec já beneficiou de dois empréstimos com garantia pública. Um em 2020, de 70 milhões de euros, e outro em dezembro de 2021, de 45 milhões.

A empresa passou para as mãos do Estado em julho de 2020, depois da saída da empresária angolana Isabel dos Santos, na sequência do Luanda Leaks.

