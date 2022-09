Hackers divulgam dados de mais de cem mil clientes da TAP

DV/JN Hoje às 14:18 Facebook

Grupo de piratas informáticos publicou informações como moradas, contactos telefónicos e datas de nascimento e ameaça divulgar até 1,5 milhões de dados pessoais.

O grupo de hackers Ragnar Locker publicou, na noite desta segunda-feira, 12, dados relativos a 115 mil clientes da TAP. Os piratas informáticos divulgaram informações como nomes, nacionalidades, moradas, contactos telefónicos e datas de nascimento de passageiros que constam da base de dados da transportadora aérea, avança o Expresso.

"Embora tenha sido possível conter a intrusão numa fase inicial, os atacantes conseguiram obter informações limitadas, em particular determinados dados pessoais de alguns dos nossos clientes", confirma a transportadora ao semanário.

Já o Público adianta que dos 115 mil clientes afetados, 19 integram organizações governamentais nacionais, sendo que a maioria respeita aos governos regionais dos Açores e da Madeira.



Os piratas informáticos, que reivindicaram a autoria do ataque no seu blogue na deepweb, ameaçam divulgar 1,5 milhões de dados relativos a clientes da TAP.



A publicação deste conteúdo surge depois de a companhia ter sido alvo de um ciberataque a 25 de agosto. Na altura, a TAP garantiu, em comunicado não ter "apurado qualquer facto" que permitisse "concluir ter havido acesso indevido a dados de clientes". A empresa garantia estar a adotar "todas as medidas de contenção e remediação adequadas para proteger a empresa e os seus clientes".

Já no início de setembro, a TAP contactou vários clientes por email, alertando para o uso indevido dos seus dados, no seguimento do ataque informático. "Os hackers publicaram as seguintes categorias de dados em relação a um número limitado de clientes, entre os quais se inclui: nome, nacionalidade, género, morada, email, contacto telefónico, data de registo de cliente e número de passageiro frequente", noticiou o Observador.

