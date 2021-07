"Inaceitáveis". Groundforce não aceita condições para TAP pagar subsídios

Ana Laranjeiro (DV/JN) Hoje às 11:11 Facebook

A empresa de handling diz que "não quer adiantamentos da TAP" mas "sim, que a TAP pague os serviços já prestados". E acrescenta que a 30 de junho a TAP devia mais de sete milhões de euros.

No início desta semana, a TAP apresentou uma proposta à Groundforce que lhe permitia ter capital para pagar os subsídios de férias aos trabalhadores. Esta quarta-feira, a Groundforce veio defender que as condições apresentadas pela transportadora aérea - que é simultaneamente um dos principais clientes e acionista minoritária (com 49,9%) - são "inaceitáveis" e defende que a companhia tem é de saldar as dívidas que tem junto da empresa handling (assistência em terra nos aeroportos).

"Na tarde de 12 de julho, a TAP escreveu à SPdH [Groundforce], oferecendo uma solução para pagar o subsídio de férias aos trabalhadores e evitar a greve anunciada por várias estruturas sindicais. A proposta, aparentemente bem intencionada, foi de imediato partilhada com a comunicação social, não deixando grandes dúvidas sobre as suas reais intenções a dois dias de começar a ser julgado o processo de insolvência movido precisamente pela TAP", começa por assinalar a empresa detida por Alfredo Casimiro em comunicado.

"A SPdH respondeu ontem, numa carta escrita com a autoridade de quem, nos últimos dois meses, adotou uma postura construtiva, com a reserva que o processo de venda em curso exige e sem contribuir para o ruído mediático, que tanto prejudicou a empresa o e os seus trabalhadores. E respondeu, explicando que os termos e as condições nos quais assenta o adiantamento proposto pela TAP são inaceitáveis", acrescenta.