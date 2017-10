6 mudanças no seu IRS. Será que vai ficar a ganhar?

Dinheiro Vivo Hoje às 12:59 Facebook

Governo e partidos de esquerda dão os últimos retoques às medidas que vão mudar o IRS em 2018 e que vão mexer com o bolso de milhões de famílias.

Com o calendário para a apresentação do Orçamento do Estado para 2018 a esgotar-se, governo e partidos de esquerda intensificam negociações, para ver até onde é possível ir em matéria de IRS.

Este tema deverá ficar arrumado no início desta semana e seja qual for o desenho final do novo intervalo dos escalões, das taxas ou do mínimo de existência, o impacto será sentido por milhões de famílias.