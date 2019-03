Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Grande entrevista com o primeiro-ministro, para ler sábado no suplemento Dinheiro Vivo, com o Jornal de Notícias, e ouvir na TSF.

"Nunca detetei um padrão de coincidência de opiniões em função de relações familiares ou não familiares. As pessoas não pensam o mesmo por serem marido e mulher."

É desta forma que o primeiro-ministro, António Costa, rebate os argumentos que têm vindo a ganhar força relativamente às inúmeras relações familiares que existem dentro do seu governo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia