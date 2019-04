App dos táxis, Uber ou Bolt. Pusemos à prova e dizemos qual a melhor

Dinheiro Vivo Hoje às 13:45 Facebook

Chama-se Izzy Move e é a app dos taxistas. Fomos pô-lo à prova frente às já estabelecidas (e com muitos clientes em Portugal) Uber e Bolt.

Preto, amarelo e branco. Estas são as cores da IzzyMove, a aplicação com que os taxistas, comandados pela Antral, querem responder às soluções de empresas internacionais como a Uber, Cabify, Bolt e Kapten.

A ideia é cativar os clientes mais jovens e facilitar o acesso através do smartphone, num projeto que implica um investimento de 400 mil euros (100 mil com contribuição do governo). Neste contexto, a app que está agora disponível em Lisboa (deve chegar em breve a Porto, Oeiras e Algarve) concorre com as rivais bem mais experientes nesta área tecnológica.

Neste primeiro teste, decidimos comparar três apps. Além da dos taxistas, juntámos as experientes Uber e Bolt (antiga Taxify), que têm já grande expressão em Portugal. É uma análise dividida em experiência de utilização das apps, facilidade de registo, opções disponibilizadas, qualidade da pesquisa e dos mapas e valores por trajeto em períodos diferentes do dia.

