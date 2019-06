Apple Pay chega a Portugal. Saiba que bancos têm o serviço

Hoje às 11:04 Facebook

Facilidade de pagamentos para quem tem aparelhos Apple fica oficialmente disponível em Portugal.

A Mastercard, Crédito Agrícola, N26, Monese e Revolut vão oferecer o serviço Apple Pay (a Monese diz mesmo que serviço já está ativo), uma solução que está a ajudar a transformar os pagamentos móveis e a torná-los ainda mais fáceis e seguros - há soluções semelhantes da Google e da Samsung que ainda não chegaram a Portugal. Já ontem tínhamos noticiado essa possibilidade e hoje surge a confirmação.

Com o Apple Pay, é possível fazer as compras em lojas, apps ou websites através do seu iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac. A Apple Pay passa a estar disponível aos detentores de cartões Mastercard em Portugal, Bulgária, Croácia, Chipre, Estónia, Grécia, Látvia, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Roménia, Eslováquia e Eslovénia, anuncia a empresa em comunicado.

