Arrendar casa em Lisboa já custa duas vezes mais do que no resto do país

Dinheiro Vivo Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Valor médio do arrendamento em 2017 ficou nos 4,39 euros por metro quadrado.

Que viver em Lisboa é mais caro do que no resto do país já não é surpresa. Mas no ano passado, o valor dos novos arrendamentos na capital ficou duas vezes acima da média nacional. O metro quadrado em Lisboa já custa 9,62 euros.

Além da capital, há mais 37 municípios onde o valor do arrendamento está acima da média do resto do país. Logo a seguir a Lisboa surge a vizinha Cascais, onde o metro quadrado em 2017 custava 8,06 euros.

Seguem-se Oeiras, com 7,84 euros por metro quadrado, e o Porto, onde o preço já ronda os 6,77 euros.

Além de Lisboa e Porto, a Madeira e o Algarve são as regiões do país onde o preço médio dos novos arrendamentos mais se destaca na tabela pelos valores elevados. Mas foi também nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto que se registaram a maior parte dos novos contratos: 51%.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia