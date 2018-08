Banco CTT é o que tem mais reclamações de clientes

Dinheiro Vivo 07 Maio 2018 às 17:45 Facebook

Em 2017, o Banco de Portugal recebeu mais reclamações por parte dos clientes bancários. Foi um aumento de 8% para 1274 por mês.

O Banco CTT teve o maior número de reclamações por parte dos clientes bancários nas contas de depósito à ordem e nos contratos de crédito aos consumidores. Já no crédito à habitação, o banco que teve um maior número relativo de queixas foi o Banco BIC, segundo o relatório de supervisão comportamental divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

Nas contas de depósito à ordem, o Banco CTT teve 1,91 reclamações por cada mil contas. A média do setor é de 0,27 queixas por cada mil contas. A fechar o pódio das maiores reclamações estão o Banco do Brasil e o Deutsche Bank. Já o Crédito Agrícola, o Banco de Investimento Global e o Novo Banco dos Açores tiveram o menor número de reclamações nas contas à ordem.

O Banco CTT tem também o maior número de reclamações no crédito ao consumo. Sua 6,85 por cada mil contratos, quando a média do setor é de apenas 0,29. FCE Bank e Deutsche Bank são os outros dois bancos com mais reclamações neste tipo de produtos, mas com números bem inferiores (1,56 e 1,52 por cada mil contratos, respetivamente).

Já no crédito à habitação, o Banco BIC foi alvo do maior número de reclamações: 2,27 por cada mil contratos. O Banco Popular e o Santander Totta também estão no grupo dos que tiveram mais queixas no crédito hipotecário (1,74 e 1,57 por cada mil contratos).

