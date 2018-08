BMW chama à revisão 324 mil carros na Europa por risco de incêndio

Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

Em causa estão os veículos com motor diesel de 4 e 6 cilindros dos BMW série 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5 e X6, fabricados entre 2015 e 2016.

A BMW pretende chamar à revisão 324 mil automóveis na Europa por perigo de incêndio. Segundo divulgou o espanhol Cínco Días nesta terça-feira, em causa estão os veículos com um motor diesel de 4 ou 6 cilindros, em particular os BMW série 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5 e X6. A BMW já confirmou que vai fazer a chamada e escrever a cada um dos utilizadores que possam ser afetados, ficando encarregada de substituir as peças defeituosas em oficina.

Para os motores de 4 cilindros poderão estar em perigo os automóveis fabricados entre abril de 2015 e setembro de 2016, e no caso dos motores de 6 cilindros, entre julho de 2012 e junho de 2015. O incêndio pode ocorrer pela saída de um líquido [glicol] do radiador de recirculação dos gases de escape, em contacto com restos de óleo, explicou a BMW.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia