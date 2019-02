BPI passa a cobrar 1,20 euros em transferências por MB Way

Dinheiro Vivo Hoje às 10:48 Facebook

Alterações ao valor das transferências entram em vigor a partir de 1 de maio.

O BPI prepara-se para aumentar os preços de várias comissões bancárias. Entre os custos que vão sofrer as subidas mais acentuadas contam-se as transferências por MB Way.

