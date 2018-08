CDS lança simulador que mostra custo dos impostos nos combustíveis

Dinheiro Vivo 24 Maio 2018 às 19:42 Facebook

O CDS/PP criou um simulador que mostra quanto se paga em impostos numa ida à bomba de gasolina.

Quem anda de carro tem a noção de que, cada vez que põe gasolina ou gasóleo, uma boa parte da conta não é para pagar combustíveis mas para impostos. Mas poucos saberão fazer as contas e ter uma noção exata do peso de cada parcela. Para mostrar quanto é que a carga fiscal absorve em cada ida a um posto de abastecimento, o CDS/PP criou um simulador que faz estes cálculos.

O lançamento do simulador a que se pode aceder através deste site foi a última etapa de um debate agendado pelo PSD sobre políticas fiscais e de preços de combustíveis. Já o PS aproveitou para anunciar que vai pedir a audição parlamentar da Autoridade da Concorrência sobre as margens de comercialização.

O simulador permite ao condutor colocar o tipo e a quantidade de combustível adquirido, bem como o preço que pagou por cada litro. Com base nestas indicações fica de imediato a saber que mais de metade da fatura foi para impostos, enquanto pouco menos de um terço foi influenciada pela cotação do petróleo e cerca de 10% pela administração, distribuição e comercialização do combustível.

