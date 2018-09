"Cloud" da Amazon vai ter escritório em Lisboa

Dinheiro Vivo Hoje às 09:38 Facebook

Twitter

O Amazon Web Services vai abrir um escritório em Lisboa para estar mais próximo dos clientes e apoiar as empresas na migração para a "cloud". Apesar de terem existido contactos com a cidade do Porto, a empresa norte-americana optou por se instalar na capital.

O serviço de "cloud" da Amazon - Amazon Web Services (AWS) - continua a expandir-se pela Europa e desta vez Portugal é o país contemplado. A gigante do retalho vai abrir um escritório em Lisboa para apoiar os clientes que já tem no país a adotar este sistema nas suas organizações e projetos. A divisão de web services tem ajudado as empresas a inovar, reduzir custos de TI e impulsionar o crescimento, através de serviços de armazenamento de dados, redes, bases de dados e outras soluções.

"Estamos entusiasmados por abrir o nosso primeiro escritório AWS em Portugal" afirmou Miguel Alava, Diretor da AWS para o sul da Europa. A Netflix, a Agência Espacial Europeia e até a NASA, já utilizam este serviço da Amazon para otimizar os seus processos.

As equipas da AWS são compostas por gestores de conta, gestores de parceiros, arquitetos de soluções e outros profissionais que deverão ocupar o novo espaço na capital. Em Portugal, empresas como a EDP, o Grupo Impresa, a OutSystems, e a Uniplaces são clientes deste serviço da Amazon.

Em Portugal, a Rede de Parceiros da AWS, da qual fazem parte empresas como a Accenture, a Deloitte, a Noesis, entre outros, vão ajudar os clientes corporativos e do setor público a migrar para esta "cloud" da Amazon. A Amazon Web Services (AWS) tem tipo um papel ativo no empreendedorismo português, através do serviço AWS Activate, que ajudou a impulsionar o negócio da Unbabel, por exemplo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia