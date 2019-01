Com 15 anos ganhou primeiro prémio da lotaria em Espanha

Dinheiro Vivo Hoje às 18:05 Facebook

Cosmin Rotariu foi um dos dez vencedores do primeiro prémio da Loteria del Niño. Ganhou 200 mil euros.

Como manda a tradição, às 12 horas do dia de Reis, a Loteria del Niño andou à roda em Espanha. O primeiro prémio, de dois milhões de euros, foi atribuído ao número 37142. A série vencedora saiu num estabelecimento em Barcelona.

Tal como acontece com o El Gordo, as séries do El Niño são vendidas em décimos, sendo que cada décimo custa 20 euros e o bilhete inteiro custa 200 euros. Os vencedores de cada décimo sorteado na lotaria deste domingo ganharam 200 mil euros. Foi o que aconteceu a Cosmin Rotariu, um jovem de apenas 15 anos.

Segundo a imprensa espanhola, Cosmin comprou o bilhete da lotaria este sábado, com um prémio de 20 euros que tinha ganho na lotaria do Natal.

