CP admite falta de comboios até final do ano

Serviço regional com automotoras a gasóleo enfrenta maiores riscos por falta de pessoal e de peças na EMEF, admite o presidente da CP.

A CP admite que há problemas com o número de comboios disponível em todo o país. A falta de pessoal e de peças na EMEF, a empresa que mantém e repara comboios em Portugal, pode causar várias perturbações na circulação até ao final do ano no serviço regional com automotoras a gasóleo, na linha de Cascais e no serviço Intercidades. Esta é a resposta do presidente da empresa, Carlos Gomes Nogueira, aos deputados da comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, num documento que deu entrada no Parlamento no passado dia 11, na sequência de um pedido de esclarecimentos dos deputados sobre os problemas na ferrovia portuguesa.

