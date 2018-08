CP tira comboio aos turistas para viagem do PS

Dinheiro Vivo Hoje às 14:52 Facebook

Comboio turístico MiraDouro foi suprimido por falta de material para puxar as carruagens. Locomotiva Diesel será usada no comboio para o PS. CP desmente que supressão se deva à realização de comboios especiais.

A CP suprimiu este sábado o comboio turístico MiraDouro para poder realizar o comboio especial que transporta os militantes do PS entre Pinhal Novo e Caminha. A informação foi confirmada pelo Dinheiro Vivo junto da comissão de trabalhadores da IP - Infraestruturas de Portugal, a empresa que gere a rede ferroviária nacional.

"Devido à falta de material, o comboio MiraDouro (21811), com saída de Porto-São Bento às 9.25 horas, foi suprimido. Como a CP tem várias locomotivas a Diesel avariadas, a empresa optou por suprimir este comboio porque esta locomotiva será utilizada num serviço especial no período da tarde", adiantou Fernando Semblano, porta-voz da comissão de trabalhadores da IP.

Em comunicado enviado às redações ao início da tarde, a CP desmente que a supressão do comboio turístico esteja relacionada com o serviço especial para o PS. "Na sequência de algumas noticias hoje divulgadas sobre a supressão de comboios na linha do Douro, a CP informa que não existe qualquer relação entre esta situação e a realização de comboios especiais", lê-se na nota.

